صور.. أحمد عكايشي يوقع عقد انضمامه لـ #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق تعاقده رسميًا مع المهاجم التونسي أحمد عكايشي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للتونسي أحمد عكايشي أثناء توقيع عقد انضمامه، وخلال خضوعه للفحص الطبي في مستشفيات المانع العامة الشريك الطبي للنادي.

وكان التونسي أحمد عكايشي قد وصل إلى الدمام، فجر اليوم الثلاثاء، لتوقيع عقود انضمامه لنادي الاتفاق؛ وبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم.

ورحل أحمد عكايشي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نهاية موسم 2017/ 2018، وانضم إلى النجم الساحلي التونسي، قبل أن يعود مُجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين من بوابة نادي الاتفاق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة.