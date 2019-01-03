صور.. أكثر من 15 ألف نزيل استفادوا من تجربة البيوت العائلية في السجون

المواطن - الرياض

سجل زوار الجنادرية إعجابهم بتطور تجربة “البيوت العائلية” وارتفاع أعداد النزلاء المستفيدين منها في مختلف إصلاحيات المملكة من خلال جناح المديرية العامة للسجون المشارك في “الجنادرية ٣٣” ، والمخصصة لقضاء النزيل ليوم كامل برفقة عائلته داخل الإصلاحية ، وما توفره للنزلاء من خدمات وأجواء عائلية بكامل الخصوصية، تسهم في خلق بيئة أسرية لزيادة الترابط والتآلف الأسري.

وتعكس تجربة البيوت العائلية داخل الإصلاحيات الدور الأساس للأسرة في تحقيق الأهداف الإصلاحية للنزلاء، حيث حرصت المديرية العامة للسجون على تفعيل هذا الدور من خلال هذه التجربة ، التي يستفيد منها جميع المحكومين والموقوفين في جميع القضايا ، وذلك بتوفير البيئة الأسرية الملائمة لاستضافة النزيل زوجته وأطفاله في يوم كامل في جناح فندقي.

ويشرف على إدارة وتشغيل البيوت العائلية ، التي استفاد منها حتى تاريخه (١٥٩٠٩) نزلاء في مختلف الإصلاحيات بالمملكة ، طاقم نسائي مؤلف من أخصائيات اجتماعيات، ونفسيات، وملاحظات عسكريات، لتوفير كل ما تتطلبه إقامة أسرة النزيل داخل الإصلاحية.