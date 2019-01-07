صور.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 63 ألف م2 بعسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات أكثر من 63، 250 ألف م2 من الأحداثات على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية بضواحي مدينة أبها.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة عسير بأن التعديات التي قامت الأمانة بإزالتها مؤخراً، كانت موزعة ما بين ضواحي مدينة أبها ومنها حديقة سما أبها، وقرية العين، وطريق المية، وحي العرين، وشرق الإسكان.

فيما تمثلت التعديات بإنشاء أسوار، وأحواش، وغرف سكنية، غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء.

وبينت الأمانة بأن مراقبي البلدية قد نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، وعليه نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، وذلك بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.

وأشارت الأمانة، ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات، أنها ستواصل جولاتها الرقابية بشكل مستمر على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدٍّ، أو أحداث على الأراضي الحكومية، أو أراضي الغير، مؤكدة أن أعمال الإزالة جاءت وفق توجيهات أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي، وذلك بسرعة التعامل مع التعدي، وإزالته فور حدوثه، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى الأراضي مرة أخرى، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير كافة.