صور.. اشتعال الحريق بمحل تجاري في حي الروضة بمكة المكرمة

المواطن _عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

باشرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، حريقاً اندلع في محل تجاري بحي الروضة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة 3:47 من يوم الاثنين الموافق الأول من شهر جمادى الأولى ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق بمحل تجاري بحي الروضة.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في الدور الثاني بداخل محل للأجهزة الكهربائية، وتمت السيطرة على الحادث واحتواؤه دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأوضح الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية.