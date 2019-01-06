صور.. افتتاح أكبر مسجد في مصر غداً

المواطن - القاهرة

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غداً، مسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد أكبر مسجد في مصر من حيث المساحة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمسجد وملحقاته 104 أفدنة بينها 8600 متر هي مساحة المسجد و9300 متر مساحة البدروم والساحة الخارجية.

بينما يسع المسجد بالكامل لأكثر من 12 ألف مصل، ويضم المسجد ٤ مآذن كل منها بارتفاع 94.5 متر بجانب قبة رئيسية بقطر 33 متراً وارتفاع 50 متراً و4 قباب ثانوية.

كما يشتمل على خزان مياه ووحدات تغذية تكييف وقاعة مناسبات بجانب 3 مهابط طائرات وممر جنائزي وجراج.