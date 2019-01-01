صور.. افتتاح فعاليات مهرجان ربيع الباحة بالمخواة

المواطن - واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم فعاليات مهرجان ربيع الباحة، وذلك بمحافظة المخواة.

ولدى وصول سموه مقر المهرجان قام بقص الشريط إذاناً بافتتاحه وإطلاق فعالياته التي تستمر ثلاثة أشهر، ثم تجول في أرجاء المهرجان المتضمن معرضًا للدوائر الحكومية وأركانًا تبرز الجانب التراثي وأخرى للتسوق والترفيه ،إلى جانب صالة الإضاءة والصوت.

بعد ذلك شرّف سمو أمير الباحة الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بُدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية مدير إدارة الفعاليات صالح بن محمد القلطي، كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور ، معرباً عن شكره لسموه على رعايته لحفل مهرجان ربيع الباحة وافتتاح فعالياته بمحافظة المخواة .



وبين أنه تم إعداد خطة إستراتيجية جديدة تتمثل في إقامة الفعاليات ومهرجانات التسوق في جميع محافظات القطاع التهامي، بالإضافة إلى الفعاليات التوعوية التي وجه بها سمو أمير منطقة الباحة ودعمها ماديًا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الفعاليات المتميزة التي ستقام هذا العام منها الدفع الرباعي، والطيران الشراعي، وسباق التحميل، والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع من الأطفال والنساء والشباب، معرباً عن شكره لجميع الجهات واللجان المنظمة ولمؤسسة ديار العز للمعارض والمهرجانات التي تقوم على تنظم المهرجان .



بعدها ألقى محافظ المخواة المشرف العام على المهرجان نايف بن محمد الهزاني، كلمة بين فيها أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية إلى جانب البرامج الأخرى المصاحبة له التي تلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع ، منوهاً بما تشهده المنطقة من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات التي جاءت بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة ، وحرص ومتابعة سمو أمير الباحة على المضي قدماً بعون الله وتوفيقه لتحقق الكثير من المشاريع النوعية والتنموية ذات الجودة العالية التي تسهم في بناء الإنسان والمجتمع.

إثر ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ،ثم شاهد سموه والحضور فيلماً وثائقياً بعنوان ” الباحة عطاء وتنمية ” عرض ما شهدته منطقة الباحة من تطور في مختلف المجالات وما تتميز به من مواقع سياحية وتراثية ومتنزهات، كما شاهد والحضور مشهداً تمثيلياً عن أسر الشهداء، جسد ما يبذله جنودنا البواسل في الحد الجنوبي من بطولات وتضحيات للدفاع عن الدين والوطن.

عقب ذلك تم الإعلان عن مبادرة لشهداء الواجب بالمنطقة.

بعد ذلك تابع سمو أمير منطقة الباحة والحضور فقرة إنشادية في حب الوطن ، “وأوبريت” بعنوان “عاشت الباحة ” بمشاركة فرقة تهامة للفنون الشعبية وفرقة الأطفال بالمدينة المنورة ، الذي تضمن العديد من اللوحات الفنية التي تحكي ما شهدته المملكة من تطور وازدهار خاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حيث تحققت قفزات تنموية متسارعة في مختلف المجالات، إلى جانب إبراز ما تتميز به الباحة ومحافظات القطاع التهامي من تنمية وتطور وسياحة ، فيما انطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء الحفل.

وفي ختام الحفل كرّم سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود محافظي ورؤساء البلدية في القطاع التهامي ، والجهات الحكومية المشاركين في حفل ربيع الباحة، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيل إمارة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ، ومدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ، وعدد من المسؤولين في المنطقة وجمع غفير من أهالي القطاع التهامي وزائريه.