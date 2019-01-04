صور .. افتتاح مهرجان محايل للتسوق والترفيه في نسخته الـ١٢

المواطن - محايل

افتتح محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة أمس وبحضور وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي ومديري الإدارات الحكومية والأمنية مهرجان محايل للتسوق والترفيه والمقام ضمن فعاليات مهرجان محايل أدفأ في نسخته الثانية عشرة.



وتجول المحافظ داخل الخيمة والتي تحتوي على أركان للتسوق بالإضافة إلى ركن الأسر المنتجة وحديقة الحيوان ,والسيرك , والركن الخاص بمستشفى محايل الأهلي ، وأكد منظم فعاليات خيمة التسوق مثيب المعاوي خلال الكلمة التي ألقاها أن المحافظة تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الذي يهتم بالمكان والإنسان في كل شبر داخل منطقة عسير، مضيفاً أن المهرجان ساهم بتوظيف أكثر من 100 شاب وشابة، وقدم شكره للمحافظ ولمديري الإدارات الحكومية والأمنية على حضورهم وتشريفهم للحفل .



ثم تم تقديم أوبريت بمشاركة إحدى الفرق الشعبية، وفي ختام الحفل كرم المحافظ عددا من مديري الإدارات الحكومية والأمنية والمؤسسات الخاصة.