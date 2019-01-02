صور.. #الاتحاد يضم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، في التعاقد مع حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي وهو يرتدي قميص العميد بعد توقيع العقود، وأشار إلى أنه انضم لكتيبة النمور لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

واجتاز حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي الفحص الطبي الذي خضع لها في مدينة دبي، تحت إشراف الشريك الطبي لنادي العميد “بوبا العربية”.

ويبلغ البرازيلي مارسيلو غروهي، 31 عامًا، ومثل نادي غريميو في 408 مباريات، ونجح في التتويج معه بـ8 بطولات، وحقق 5 جوائز فردية ما بين رسمية وجوائز من تصويت الجماهير، كما مثل المنتخب البرازيلي في مباراتين.

وتُعد صفقة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي هي الثانية التي يضمها نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث أعلن عن تعاقده مع الإيفواري سيكو سانوغو قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونج بويز السويسري.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لإبرام صفقات قوية لانتشال العميد من أزمته، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ15 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط فقط.