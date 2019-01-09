صور.. الدورية الذكية بجناح أمن الطرق تبهر زوار الجنادرية

المواطن- الرياض

أبرزت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر جناحها في مهرجان “الجنادرية 33″، “الدورية الذكية” المجهزة بتقنية حديثة للرصد الآلي، والمزودة بجهاز تسجيل الأحداث خلال فترة عمل رجل الأمن بالصوت والصورة، وجهاز باشر لرصد المخالفات وترحيلها مباشرة لمركز المعلومات الوطني، بالإضافة إلى رادار رصد سرعة للمركبات في حال تجاوز السرعة المحددة على الطرق.

كما استعرض الجناح مركبة “مركز العمليات المتنقل للمراقبة” ذات التقنية العالية، والتي تقدم مهام متعددة في وقت وجيز، يتم الاستفادة منها على كافة الطرق، وتخدم المناطق النائية التي لا يتوفر بها مركز عمليات.

وتتميز هذه المركبة بتقنيات حديثة تشمل البث المباشر عن طريق مركبات أخرى تعزز عملها ومتصلة معها، مزودة بكاميرات ذات دقة عالية، تنقل الأحداث إلى مركبة مركز القيادة والمراقبة المتنقلة لتمكن رجل الأمن من رصد السرعة والتعرف على السيارات والأشخاص المطلوبين أثناء عمله في الميدان ولمسافات طويلة وفي وقت وجيز يمكنه من سرعة التعامل مع الموقف بتحليل البيانات مع مركز المعلومات الوطني مباشرة.

وتشارك القوات الخاصة لأمن الطرق في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” بأبرز التقنيات الحديثة والمتطورة ضمن قطاعات وزارة الداخلية وامتدادًا لمشاركاتها في الأعوام الماضية.