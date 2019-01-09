صور.. الروبوت يحاكي الصلاة والتمارين الرياضية في جناح الخرج بالجنادرية

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

استعرض طلاب نادي الابتكار بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عروض الروبوت بتركيب وبرمجة عدد من الروبرتات التي استوقفت زوار جناح محافظة الخرج بمهرجان التراث والثقافة الجنادرية 33، مسجلين إعجابهم بما شاهدوه من عروض مهارية تتضمن برمجة الروبوت لأداء الصلاة والتمارين الرياضية.

وذكر مشرف العلاقات العامة الإعلام ومستشار مدير جامعة الأمير سطام الدكتور عيسى خلف الدوسري أن مشاركة الجامعة تؤكد أهمية مكانة الجامعات في المملكة والدور الذي تقوم به على المستوى المجتمعي والدور الريادي لها وأتت من منطلق ما تملكه الجامعة من مواهب وإمكانات تتواكب مع رؤية 2030 ونقل صورة التعليم في المملكة.

وبيَّن راشد العسكر مدير إدارة الأندية الطلابية بجامعة الأمير سطام أن الجامعة تملك العديد من الأندية التخصصية والأندية المركزية والتي ينبثق منها الابتكار والذي انطلق عام 1434هـ ويهدف لدراسة مشاريع التخرج للطلاب ودعمها أو دعم مشاريع أعضاء النادي ومنها النجاح في تجميع وبرمجة طائرة استكشافية صغيرة الحجم وما وصل له الطلاب في برمجة روبوت المشارك في جناح الخرج في مهرجان الجنادرية.

وتحدث الطالب عبدالله الغامدي أن الهدف من الالتحاق في هذا النادي، نادي الابتكار، هو بناء خبرة مميزة خلال الأربعة أعوام الدراسية حتى نكون جاهزين لسوق العمل.

وعلق الطالب عبدالعزيز الغزواني أن النادي يقيم ورش عمل داخلية وكذلك دورات تدريبية داخلية وخارجية لأعضائه.