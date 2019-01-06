صور.. المدقال يُحيي مسرح عسير في الجنادرية 

المواطن - واس

سجل لون “المدقال” حضورًا جاذبًا ضمن الفلكلورات الشعبية المقامة على مسرح قرية عسير التراثية بالجنادرية المشاركة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

ويعد “المدقال” من الفنون الاستعراضية التي تبدأ به العرضة الجنوبية، وهو ولون من ألوان التراث الشعبي، انفردت به قبائل رجال الحجر شمال منطقة عسير “بللحمر وبللسمر وبني شهر وبني عمرو”، قبل تنظيم الصفوف لأداء العرضة، ويعتمد على الإيقاعات فقط دون ترديد الأبيات الشعرية المستخدمة في العرضة.



وقدمت ” فرقة النماص ” خلال مشاركتها مع فرق منطقة عسير بالجنادرية أمام الزوار نموذجاً مبهراً لهذا الفن المتوارث بالمنطقة، وسط ترتيب متقن لحركاته وأداءه، تتوالى فيه دخول مجموعات ، كل مجموعة تتكون من عدد خمسة إلى ثمانية أشخاص ، يدخلون بمفردهم ويكملون دورة كاملة داخل ساحة العرضة ، ثم يطلقون أعيرتهم النارية من أسلحتهم المسماة بـ ” المقمع “، ويطلق عليها البعض مسمى ” الفتيل” ويستخدم فيها البارود.



واستعرضت الفرقة المهارة في استخدام البندقية عبر رميها في السماء لمسافات من 5 إلى 10 أمتار ثم يستقبلونها وهي معدة للإطلاق، ليتم توجيهها عالياً ثم الرمي بشكل موحد ومنظم.

وتأتي الصور الختامية لفن المدقال، حين تجتمع كافة المجموعات مشكلين حلقة دائرية كبيرة يطلقون فيها أعيرتهم النارية في لحظة واحدة، ثم تبدأ صفوف العرضة في التشكيل وتقديم الموروث الشعبي المعروف بـ “العرضة”.