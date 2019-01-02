صور.. النقد تبرز تاريخ تطور العملات وتعزز الثقافة المالية لزوار الجنادرية

المواطن - الرياض

تشارك مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” عبر جناح مستقل تعرض فيه تاريخ تطور العملات الورقية والمعدنية المتداولة في الجزيرة العربية على مر العصور حتى النقد المتداول حاليًا في العهد السعودي.

وشهد جناح مؤسسة النقد، الذي افتتح أبوابه أمام الجمهور يوم الجمعة 14/4/1440هـ، إقبالًا كبيرًا من قبل زوار المهرجان بمختلف فئاتهم للتعرف على التسلسل التاريخي للعملات القديمة والإسلامية التي جرى تداولها في مدن الجزيرة العربية والتطورات التقنية والفنية التي مرّت بها العملات خلال تلك الحقبة، مرورًا بالعملات السعودية المعدنية والورقية التي ترصد تطور النقود في العهد السعودي من الريالات الفضية والجنيهات الذهبية وما تبعها من إصدارات نقدية للعملات الورقية والمعدنية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتسعى المؤسسة كذلك من خلال مشاركتها في المهرجان إلى تثقيف الزائرين والتعريف بجميع إصداراتها، فضلًا عن إبراز العلامات الأمنية التي تتضمنها الأوراق النقدية السليمة، والتعريف بالطرق التي يمكن من خلالها التمييز بينها وبين الورقة المزيفة من خلال توزيع المطويات والمطبوعات الخاصة التي تبين طرق فحص الأوراق النقدية والتعرف على العملة السليمة وعلاماتها الأمنية، إضافة إلى المطبوعات الخاصة بتطور العملات، والنشرات الإحصائية، والتقارير السنوية الخاصة بمؤسسة النقد، وتوزيع كتاب النقود في المملكة وهدايا للزوار.

ويتضمن الجناح أيضًا ركنًا خاصًا بالخدمة الذاتية لاستبدال الفئات النقدية الكبيرة إلى فئات نقدية صغيرة ومعدنية في مبادرة تهدف إلى إتاحة خدمة الصرف من خلال الأجهزة الآلية لخدمة رواد وزوار المهرجان. كما تقدم المؤسسة عبر جناحها المشارك في “الجنادرية 33” ركنًا خاصًا بالأطفال الزائرين للمهرجان إذ يشاركون في رسم وتلوين كراسات تحمل رسائل تثقيفية بالادخار والتعريف بالعملات المعدنية والورقية وطريقة استخدامها، مع شرح مبسط للتعريف بالعملة المعدنية الجديدة. حيث شهد الجناح إقبالاً من الأطفال في فعالية الرسم والتلوين.

وتواصلًا مع مبادرة المؤسسة “ساما تهتم”، تتواجد إدارة حماية العملاء في مهرجان الجنادرية بهدف توعية عملاء الجهات المالية بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتوضيح قنوات التواصل التي أتاحتها مؤسسة النقد لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء ومعالجتها لدى الجهات المعنية واطلاعهم على حقوقهم المالية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية صحيحة تتناسب مع احتياجاتهم والتزاماتهم المالية، إضافة إلى إطلاق مسابقة توعوية من خلال حساب “ساما تهتم ” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تستمر طيلة أيام المهرجان والتي يحظى الفائزون بها بميدالية (مسكوكة) قيّمة من المؤسسة.

وكجزء من جهود “ساما” الهادفة لتحفيز ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع، يتضمن جناح المؤسسة في المهرجان ركناً تعريفياً خاصاً بأنظمة المدفوعات وتطورها التاريخي في المملكة التي يتم الإشراف عليها من قِبل المؤسسة.

ويتم عرض أحدث نماذج أجهزة نقاط البيع المعتمدة من قبل نظام المدفوعات الوطني “مدى” المتوافرة في المحال التجارية من قبل مزودي الخدمة كأجهزة نقاط البيع المتحركة وأجهزة الدفع الذاتي والدفع من خلال الأساور والملصقات الذكية، إضافة إلى شرح للخدمات المُضافة التي تتيحها “مدى” للمتعاملين بها كخدمتي “مدى نقد” و”مدى أثير” للمدفوعات قليلة القيمة عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

كما يشتمل الجناح على تعريف بالخدمات التي يقدمها نظام سداد للمدفوعات فيما يتعلق بآلية عمل النظام في إصدار الفواتير واستلام قِيمها، إلى جانب شرح للزوار حول أحدث خدمات سداد التي تم البدء بتقديمها مؤخراً، وهي خدمة “حساب سداد” التي تستهدف دعم عجلة النمو في التجارة الإلكترونية المحلية وتيسير آلية الدفع للمتعاملين في هذا القطاع.