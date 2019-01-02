صور.. الهلال الأحمر يفتتح مركزين للإسعاف في بللسمر والضرس

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

بناءً على توجيهات رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم صدر قرار بافتتاح مركز إسعاف الهلال الأحمر في بللسمر ومركز إسعاف الضرس بمحايل بمنطقة عسير، والذي يخدم مركز بللسمر ومحافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها حيث تم تشغيل المركز بداية هذا الأسبوع .

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري أنهُ تم افتتاح المركزين هذا الأسبوع بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير المكلف أحمد إبراهيم عسيري وعدد من مدراء الإدارات الحكومية وجمع من مشايخ وأعيان المحافظة .

وأضاف الشهري: أنه تم تجهيز المركزين بالمواد الطبية اللازمة وسيارات الإسعاف والطاقم الإسعافي لتقديم الخدمات الإسعافية لأهالي مركز بللسمر ومحافظة محايل عسير ، وتقدم الهيئة خدماتها للمرضى والمصابين على مدار الساعة من خلال الرقم الموحد (997).