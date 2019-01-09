صور.. بحر الضباب يعانق قمم جبال عسير في مشهد بديع

المواطن - سعيد مشهور - أبها

وثقت عدسة المصور رشود الحارثي، اليوم، من قمم جبال عسير بحر الضباب الذي أحاط بمنتزهات سودة عسير ومحمية ريدة.

وشكل الضباب منظرًا بديعًا جذب هواة التصوير لتوثيقه، رغم تدني درجات الحرارة في المرتفعات أقل من 10 درجات مئوية.