صور.. بدء إجراءات فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي

المواطن - مكة المكرمة

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة اليوم الأحد، إجراءات فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي، وذلك تمهيدا لإزالة العقارات والشروع في التطوير.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مجموعة من الصور لمباشرة فصل الخدمات عن الحي، لبدء عملية التطوير وتنمية الحي.

يأتي ذلك تمهیداً لإزالة العقارات والشروع في تطوير منطقة حي النكاسة وتهيئتها بكافة المرافق والخدمات.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بیان لها، أن عدد العقارات المستهدف إزالتها في حي النكاسة خلال المرحلة الأولى 102 عقار.

وأشارت الإمارة في بيانها إلى أنه تم تخصیص عدد من المواقع في مكة لاستقبال أوراق ملاك العقارات في جمیع المراحل.

وأضافت أن مشروع تطوير حي النكاسة يهدف عبر مراحله الـ 12 إلى إنشاء العديد من الاستعمالات الترفیهیة والتجارية والسكنیة والحدائقیة.