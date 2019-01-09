صور.. بيتزي يستعرض مهاراته في كرة القدم

المواطن - مروة نبيل

استعرض المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مهاراته في كرة القدم بشكل مميز قبل انطلاق تدريب المنتخب السعودي الأول، اليوم الأربعاء.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمدرب الأرجنتيني بيتزي، وهو يُداعب كرة القدم بطريقة رائعة، ليجذب الأنظار إليه قبل مران الأخضر.

وخاض الأخضر مرانه اليوم على ملعب نادي “ند الشبا”، وبدأت الحصة التدريبية بدون تدريبات كرة القدم، حيث قام اللاعبين بالجري حول الملعب، وأدت المجموعة التي شاركت في مباراة كوريا الشمالية تمارين استرجاعية.

وأجرت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية باستخدام كرة القدم وتدريبات بدنية متنوعة، استعدادًا لمباراة لبنان المقبلة، ثم منح بيتزي لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية اليوم.

ولم يُشارك ياسر الشهراني في تدريبات كرة القدم اليوم، حيث واصل جلساته العلاجية على فترتين، بعد إصابته بالتواء في مفصل الكاحل خلال مباراة السعودية وكوريا الشمالية بالأمس، في الجولة الأولى من كأس آسيا 2019.