صور .. تدشين مركز الهلال الأحمر بحي الضرس

المواطن - أحمد الشهري - محايل

دشن محافظ محايل، محمد بن ناصر بن لبدة، أمس الأربعاء، مركز الهلال الأحمر بحي الضرس، وذلك بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير المكلف أحمد بن إبراهيم عسيري.

وتجول المحافظ داخل المركز واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات المبنى والآلات والمعدات والتجهيزات الفنية والكوادر البشرية التي تم تأمينها وآلية العمل في المركز.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير، محمد بن عبدالله الشهري، أنه تم تشكيل القوى العاملة الفنية والآليات اللازمة الكافية للقيام بما يجب على مدار الساعة، منوهًا بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- من دعم وعطاء وحرص على راحة المواطن وخدمته في كل شبر من هذا الوطن المعطاء.

وأفاد أن مركز الهلال الأحمر يقدم خدماته للمرضى والمصابين على مدار الساعة من خلال الرقم الموحد (997).