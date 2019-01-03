صور.. جدارية مسيرة وإنجاز تجذب زوار مهرجان الجنادرية 33

المواطن- أمل سعيد الغامدي- الباحة

يعرض جناح جامعة الباحة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” جدارية “مسيرة وإنجاز” حيث تصطف مجموعة من الصور النوعية التي تعرض مسيرة الجامعة وإنجازاتها وأهم الأحداث خلال العام الماضي، فضلاً عن الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجهات في عدد من المجالات وبرامج وورش عمل وفعاليات متنوعة وحزمة من الأنشطة التعريفية.

يأتي من أهمها توقيع اتفاقية مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لاعتماد الجامعة مؤسسياً واعتماد برامج أكاديمية، وإنشاء إدارة أوقاف الجامعة وإدارة استثمار الموارد الذاتية وبرنامج ” رافد ” وغيرها.

كما قدم كرسي الشيخ سعيد العنقري للزيتون معلومات مهمة لضيوف الدولة والوفود الرسمية والزوار عن الزيتون بمنطقة الباحة.

وتقوم الجامعة من خلال المهرجان بتعريف الزوار بمعلومات وافية عن نشأتها، وكلياتها الموزعة على مستوى المنطقة، وتخصصاتها المتعددة، وإحصائيات عن الطلاب والطالبات .

وأشاد زوار الجنادرية بجناح الجامعة الذي يبرز مبادراتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية ودورها في التنمية الوطنية.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة محمد بن صالح آل ناجم رئيس وفد الجامعة المشارك بالجنادرية : أن جناح الجامعة يشغل مكاناً بارزاً في الموقع الخاص في “بيت الباحة”، مبيناً أن مشاركة الجامعة تهدف إلى توطيد العلاقة بين الجامعة والمجتمع.