صور.. حضور غفير لجناح الإمارات في الجنادرية يعكس الترابط بين البلدين

المواطن - سعيد ال هطلاء- الرياض

شهد جناح دولة الإمارات حضوراً جماهيرياً كبيراً جداً خلال النصف الأول من مهرجان الجنادرية 33، حيث يتفاوت حضور الجمهور من الساعة 11 صباحاً وحتى 11 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 2 ظهراً وحتى 12 بمنتصف الليل ليوم الجمعة فقط.

ويتمتع الزوار بالكثير من الفعاليات والأنشطة المتنوعة خلال حضورهم لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، كالمسرح الذي يقدم ألواناً متعددة ومنها: اليولة، الرزفة، العيالة والعازي.

ويمكن لزائري الجناح أيضاً زيارة ركن إعداد القهوة ومشاهدة كيفية تحضيرها على الطريقة الإماراتية.

ويتسنى لهم زيارة قسم الحرفيين والحرفيات، والاستمتاع بالفنون الشعبية المقدمة في مجلس الشعراء كالشلة، الطارق والتغرودة.

وتنجذب أعين الزوار على جمال الصقور بركن الصقّارة وأخذ صور تذكارية مع الصقور.

ويتوسط الجناح قسم البيئة البحرية، ويجاوره قسم البيئة البدوية، ليقدم الجناح الكثير للزوار.

وتفوقت أعداد الحضور من المملكة الحبيبة هذا العام على العام المنقضي بكثير، ويشير هذا الحضور على قوة الترابط بين البلدين على مستوى الحكومات والشعوب ومدى التآخي والانسجام القويم.

ويتشرّف جناح دولة الإمارات العربية المتحدة أن يهدي الشعب السعودي الشقيق الأفضل دائماً على كافة الفعاليات المقدمة في الجناح ليرتقي لنيل ذائقة هذا الشعب العظيم.