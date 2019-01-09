صور.. حفريات ومخاطر بعد سفلتة شوارع حي المطار بجازان على الأسفلت القديم

المواطن- خالد الأحمد- جازان

عبر عدد من أهالي حي المطار بمدينة جازان، عن معاناتهم بعد قيام أمانة جازان بإعادة سفلتة عدد من شوارع الحي يوم أمس، وتضررهم من الحفريات وارتفاع الأسفلت عن منازلهم، حيث تم إعادة السفلتة دون تقشير الأسفلت القديم، وخصوصًا بالشوارع المحيطة بجامع عمر بن عبدالعزيز والقريبة من ميدان التوحيد.

ورصدت عدسة “المواطن”- مساء اليوم الأربعاء- وجود عدد من الحفريات والمطبات، وذلك بعد سفلتة الشوارع دون القيام بتقشير الأسفلت القديم، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسفلت الجديد عن مستوى الشوارع المجاورة، وعن فتحات تصريف مياه الأمطار، وعن مداخل المنازل؛ مما قد يتسبب بإضرار للمركبات العابرة، ودخول مياه الأمطار للمنازل عند هطول الأمطار.



منازل متضررة من السفلتة:

وتحدث أيمن زعقان لـ“المواطن”، أن منزل والده وعدة منازل واقعة بجوار جامع عمر بن عبدالعزيز بحي المطار أصبحت منخفضة عن مستوى الشارع، وذلك بعد القيام بعمليات السفلتة دون القيام بتقشير الأسفلت القديم، مما يهدد المنازل بالغرق عند هطول الأمطار.

وأشار إلى أنه قام في صباح اليوم بتسجيل بلاغ على منصة بلدي (940)، عن تضرر منزل والده بسبب ارتفاع مستوى الشارع عن المنزل، لكن دون جدوى، حيث ما زالت المعدات تواصل عملها بإعادة سفلتة الشوارع على الأسفلت القديم دون القيام بالتقشير!.



حفريات ومطبات تتصيد المركبات:

وقال أحمد حيدر لـ“المواطن”، إن هناك حفريات ومطبات ظهرت بعدد من شوارع حي المطار التي تم سفلتتها على الأسفلت القديم دون تقشير، الأمر الذي تسبب بتضرر أسفل مركبته أثناء عبوره من تلك الشوارع في صباح اليوم.

وأضاف، أن فتحات تصريف مياه الأمطار أصبحت أشبه بالحفريات، وذلك بسبب ارتفاع مستوى الشارع عن تلك الفتحات؛ فضلًا عن وجود مطبات بين الشوارع التي تم سفلتتها والشوارع المجاورة بسبب اختلاف مستواها.



مناشدة عاجلة:

وناشد الأهالي مسؤولي الأمانة وبلدية جازان بوضع حل عاجل لارتفاع مستوى الأسفلت الجديد عن المنازل وفتحات تصرف مياه الأمطار، وسرعة التحرك ووقف السفلتة دون التقشير بشوارع حي المطار، قبل وقوع أضرار للمركبات العابرة، ودخول المياه للمنازل عند هطول الأمطار.