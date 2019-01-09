صور.. خرطوم صهريج صرف صحي بأحد المطاعم في محايل

المواطن - أحمد الشهري- محايل

أبدى عدد أهالي محافظة محايل ، استياءهم وتذمرهم من تعمد أحد قائدي الصهاريج المخصصة لشفط مياه الصرف الصحي بسحب المياه من أحد غرف التفتيش التي تقع داخل مطعم على الطريق المؤدي إلى مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل.

وأشاروا إلى أن ذلك يمثل استهتارًا واضحًا وصريحًا بصحة مرتادي المطعم ويهدد بانتشار الأمراض.

من جهته وجه رئيس البلدية، سعيد آل مصمع، مراقبي البلدية بسرعة متابعة المطعم والتأكد من ذلك وإغلاق المطعم مباشرة.

وأشارت البلدية عبر حسابها على “تويتر” إلى أنها تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، والذي يفيد أن أحد الصهاريج الخاص بشفط مياه الصرف الصحي قام بسحب المياه من غرف التفتيش داخل احد المطاعم.

وأفادت البلدية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، داعية جميع المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة على رقم البلاغات الموحد 940، والذي يتلقى البلاغات على مدار الساعة.