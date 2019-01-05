صور .. رئيس الفيفا يحضر حفل افتتاح كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

حرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على حضور حفل افتتاح بطولة كأس آسيا 2019، والتي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وتواجد في المقصورة الرئيسية لملعب مدينة زايد الرياضية كل من البحريني بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والأردني علي بن الحسين المرشح السابق على الانتخابات الرئاسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويذكر أن ملعب مدينة زايد الرياضية يستضيف مباراة افتتاح كأس آسيا 2019 بين منتخبي الإمارات والبحرين، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وأحيا حفل افتتاح كأس آسيا 2019 كل من المطرب الإماراتي حسين الجسمي ومواطنه المطرب عيضة المنهالي والمطربة الإماراتية اليمنية بلقيس.

وشهد حفل افتتاح كأس آسيا 2019 حضور الكثير من الجماهير الإماراتية والبحرينية لمتابعة فعاليات الافتتاح قبل انطلاق مباراة الإمارات والبحرين.