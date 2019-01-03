صور .. #سامي_الجابر يحصد جائزة أفضل مسيرة لاعب عربي

المواطن - مروة نبيل

توج نجم الهلال والكرة السعودية السابق، سامي الجابر بجائزة أفضل مسيرة لاعب عربي خلال حفل جوائز جلوب سوكر الذي أُقيم، اليوم الخميس، في مدينة دبي الإماراتية.

وأعرب سامي الجابر عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة، وقال: “تشرفت باستلام جائزة أفضل مسيرة لاعب عربي.. شكرًا لكل زملائي الذين عاصرتهم خلال مشواري الرياضي”.

وتابع سامي الجابر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “شكرًا لكل من دعمني خلال مسيرتي الرياضية من رؤساء وأعضاء شرف شكرًا للمدرج الفخم الذي يدفع للتميز والإبداع”.

واختتم سامي الجابر تغريدته على “تويتر”، قائلًا: “وقبل كل ذلك شكرًا لحكومتنا على اهتمامها بشبابها ولقيادتنا الرياضية”.

ويملك سامي الجابر مسيرة كروية مميزة، ويُعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشارك مع الأخضر 4 مرات متتالية في نهائيات كأس العالم.

وفاز سامي الجابر بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتدرج حتى وصل إلى تولي رئاسة مجلس الإدارة، قبل أن يرحل عن منصبه في شهر سبتمبر الماضي.