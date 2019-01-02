صور.. سوريانو يُشارك في تدريبات #الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك الإسباني جوناثان سوريانو في جزء من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، وذلك بعد وصوله إلى الرياض، صباح اليوم الأربعاء.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للإسباني جوناثان سوريانو خلال مشاركته في المران الجماعي اليوم، وأشار إلى أنه سيرتدي القميص رقم 25.

كما نشر حساب نادي الهلال مقطع فيديو للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وهم يرحبون بالإسباني جوناثان سوريانو قبل خوضه أول مران مع الزعيم.

ولن يتمكن جوناثان سوريانو من المشاركة في مباراة الهلال والدرع المقبلة، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين؛ نظرًا لفتح فترة الانتقالات الشتوية في السابع من شهر يناير الجاري.

وكان نادي الهلال قد أعلن رسميًّا عن تعاقده مع جوناثان سوريانو صاحب الـ33 عامًا، قادمًا من بكين الصيني بعقد انتقال حر لمدة سنة ونصف، ويُجيد اللاعب تنفيذ الركلات الثابتة، ويلعب في خانتي رأس الحربة والمهاجم المساند.

وقدم نادي الهلال لاعبه الجديد، جوناثان سوريانو بين شوطي مباراة الزعيم والحزم التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ13 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.