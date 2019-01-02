صور.. طيران أديل يحتفل بتدشينه 4 وجهات جديدة من وإلى الدمام

المواطن - الدمام

بدأ طيران أديل الناقل الوطني الأحدث بالمملكة وثالث أكبر مشغل جوي تدشين رحلاته الجديدة من الدمام إلى أربع وجهات جديدة هي الرياض والمدينة المنورة وجازان وأبها والتي تضاف جميعها إلى وجهة جدة التي تم تدشينها مبكراً في الأول من نوفمبر الماضي وذلك بعد شهرين فقط من بداية التشغيل والتحليق في سماء المملكة.

ويأتي إطلاق الوجهات الجديدة خدمةً للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية وذلك من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية القادمة والمغادرة بما يساهم في تنمية حركة السفر بالربط بينها وبين مختلف مناطق المملكة برحلات جوية يومية وبأسعار مناسبة وبالتزامن مع بداية قدوم إجازة منتصف العام الدراسي والتي تشهد طلباً متزايداً على السفر.

وأقيم حفل رسمي داخل صالة المغادرة بمطار الملك فهد الدولي بالدمام بهذه المناسبة، حضره السيد كون كورفياتس الرئيس التنفيذي لـ”طيران أديل” إضافةً إلى عدد من مسؤولي ومنسوبي المطار والإعلاميين، والذين شهدوا انطلاق أولى الرحلات الجديدة من الدمام متوجهةً إلى العاصمة الرياض والتي تحمل الرقم (F1175)، حيث تم تقطيع تورتة خاصة بالمناسبة.

وأكد الرئيس التنفيذي لطيران أديل خلال كلمة ألقاها في المناسبة على أن مدينة الدمام تعد نجمة مضيئة في شرق المملكة، منوهاً بمكانتها الاقتصادية والتاريخية المتميزة كإحدى المدن الرئيسية والتي تشهد مشاريع نهضة تنموية ضخمة تسابق الزمن في شتى المجالات والتي أهلتها بجدارة في أن تصبح واجهةً صناعية ووجهة استثماريةً عالمية.

وتابع قوله :” سعداء بأن نستهل عام 2019م بأحداث مهمة وفي مقدمتها تحديث شبكة رحلاتنا من خلال إضافة 4 وجهات جديدة من وإلى الدمام وأيضاً إضافة رحلتين من جدة إلى تبوك في الاتجاهين اعتباراً من 7 يناير المقبل وأخيراً نترقب خلال الشهر انضمام الطائرة رقم (11) إلى الأسطول، حيث تعتبر هذه الطائرة الأخيرة ضمن أسطول الشركة الأولى والذي يتكون بالكامل من طراز إيرباص (A320 CEO)”..

تجدر الإشارة إلى أن طيران أديل يقدم تجربة سفر قيّمة وممتعة ويوفر أقل الأسعار عند الحجز المبكر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو تطبيق الهواتف الذكية، ويتميز بأسعار منافسة للرحلات القادمة والمغادرة من وإلى الدمام والتي تبدأ من 78 ريالاً، وهو السعر الأقل مقارنة بأي وسيلة نقل أخرى.