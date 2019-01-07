صور.. عبدالله بن بندر يتعرف على جهود GAMI و SAMI لتوطين الصناعات العسكرية

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بمكتب سموه اليوم وفدَ الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI والشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI .

واستمع سموه لإيجاز قدمه أمين عام مجلس إدارة الهيئة محمد بن صالح العذل تضمن ما تقوم به الهيئة لتطوير وتوطين الصناعات العسكرية، وربط الجهات المستفيدة مع الهيئة .

و أكد سمو الأمير عبدالله بن بندر أهمية مثل هذه اللقاءات، للوقوف على الاحتياجات وتوفيرها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في رؤية المملكة 2030، مشيراً سموه لضرورة لإنشاء مركز آلي، يمكّن الهيئة من فياس مقدار الاحتياج لدى الجهات المستفيدة، وتعويضها عبر الإنتاج المحلي، مشيداً سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة والشركة لتوطين الصناعات العسكرية وتطويرها.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ورؤساء الهيئات وقيادات الحرس الوطني .