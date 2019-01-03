صور.. عبدالله بن بندر يُجري اتصالاً مرئيًا بقوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم مركز القيادة الرئيسي بالوزارة، ولدى وصول سموه تشرف رؤساء الهيئات العسكرية وضباط مركز القيادة بالسلام على سموه.

بعد ذلك اطلع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز على أقسام المركز ومكوناته المختلفة وما يضمه من تجهيزات وإمكانات لتقديم كافة المعلومات التي تساهم في نجاح مهمة الحرس الوطني في كافة مناطق المملكة. ثم استمع سموه إلى إيجاز قدمه مدير إدارة الخطط والعمليات بهيئة العمليات العميد الركن عبدالله بن علي التويجري تناول مهام وواجبات مركز القيادة الرئيسي ودوره في إدارة العمليات القتالية والأمنية والتي تشارك في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، وإدامة الارتباط مع كافة القطاعات العسكرية أثناء الأزمات والكوارث، وممارسة القيادة والسيطرة بفاعلية على كافة العمليات التي تنفذها وحدات الحرس الوطني.

بعد ذلك قام سموه بإجراء اتصال مرئي بقائد قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي المكلف العميد الركن عوض بن سعيد العمري اطمأن فيه سموه على أداء القوات المرابطة مشيداً بما يتمتعون به روح معنوية عالية ومثمناً ما يقومون به من جهود وتضحيات لحماية حدودنا الغالية جنباً إلى جنب مع كافة القوات العسكرية التي تتشرف جميعها بأداء مهمتها تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ ، داعياً المولى القدير أن يمدهم بالنصر والتمكين .

ثم أجرى سمو الأمير عبدالله بن بندر اتصالاً مرئياً بمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح وبمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن تركي بن حمود العنزي وذلك في مراكز القيادة في كل من القطاعين الشرقي والغربي معرباً عن اعتزازه بالدور الذي يقومون به للمساهمة في حماية بلادنا ومقدساتها ومقدراتها.

رافق سموه في الزيارة معالي نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض.