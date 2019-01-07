صور.. قوات الدفاع الجوي تعرّف زوار الجنادرية على طريقة اعتراض الصواريخ الباليستية

المواطن - واس

تشارك قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بجناح وزارة الدفاع في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33) بمجسمات للصواريخ التي تمتلكها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي ابهرت الزوار من حيث التقاط الصور معها و تقدم قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عرض مرئي خاص بالرماية الحية للتصدي للصواريخ الباليستية الذي لاقى متابعة كبيرة من الزوار .

كما يتم في جناح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي حطام أول صاروخ باليستي تم تدميره في عاصفة الحزم الذي يبين للزوار مدى الإمكانيات التي تمتلكها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

لحماية أجواء المملكة ،كما يمكن مشاهدة بعض أسلحة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في الساحة الخارجية لجناح وزارة الدفاع .