صور.. لفتة إنسانية بقرية الباحة التراثية

المواطن-أمل سعيد الغامدي-الرياض

في بادرة طيبة شهدها المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ٣٣، كرم الأستاذ صالح بن محمد القلطي وكيل إمارة منطقة الباحة والمشرف العام على مشاركة قرية الباحة ضمن منظومة العمل في المهرجان مساء أمس الجمعة عمال النظافة العاملين بقرية الباحة التراثية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالقرية مهدي الزهراني الذي أشار أن هذه البادرة تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الذي دائماً ما يوصي بالاهتمام بكافة اللجان العاملة بالقرية وتلمس احتياجاتهم.

وأضاف الزهراني أن وكيل إمارة الباحة أطلق هذه المبادرة مبتدئاً بحماة البيئة عمالة أمانة منطقة الباحة كشركاء النجاح ولجهودهم المبذولة قبل انطلاقة المهرجان وخلال الفترة الماضية، ومشيراً إلى أن هذه اللفتة الإنسانية التي قدمها وكيل الإمارة هي امتداد لما يقوم به إنسان هذا الوطن الذي عُرف عنه التعاطي مع القضايا الإنسانية والتي يستمدها من تعاليم ديننا الحنيف الذي يوصي بالتراحم والعطف وعن استمرارية هذه المبادرة قال الزهراني” هذه بادرة ومبادرة تسهم في صناعة البهجة وإدخال السرور على هذه الفئة التي تسهم مع كافة اللجان العاملة في المحافظة على بيئة قرية الباحة التراثية وجهودهم ملموسة لكل زوار قرية الباحة فمن المهم استمراريتها حيث من المتوقع أن تكون هناك مبادرة قادمة خلال الفترة القادمة لتكريم فئة أخرى تتقاسم النجاحات التي حققتها قرية الباحة التراثية خلال هذا العام.

فيما عبر المكرمون عن سعادتهم بهذه اللفتة التي منحتهم شيء من التقدير مقدمين شكرهم للباحة إنساناً ومكاناً على هذه المبادرة.