صور.. مداهمة وكر لتصنيع الخمور وضبط 16 برميلاً بوادي بن هشبل

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

داهمت صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من فرقة الضبط الإداري بمحافظة خميس مشيط، وكراً لتصنيع الخمور في المقطاع على طريق بن هشبل.

وعثرت الفرق على عدد (١٦) برميلاً سعة ٢٥٠ لتراً جاهزة للترويج، وتم العمل على إتلافها، واستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً للنظام.

جاء ذلك بتوجيهات من مدير شرطة محافظة خميس مشيط العقيد حمد بن مانع آل منجم، وبقيادة الرائد ظافر بن جمعان الشهري مدير شعبة الضبط الإداري بالمحافظة، وبعد توفر معلومات عن وجود مجموعة من الإثيوبيين يقومون بتصنيع الخمور وبيعها في المقطاع على طريق بن هشبل.