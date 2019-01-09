صور.. مستنقع يهدد أهالي الإسكان الخيري بجازان.. والبلدية في سُبات!

المواطن- خالد الأحمد- جازان

اشتكى عدد من سكان مجمع الإسكان الخيري بحي السويس في مدينة جازان من انتشار البعوض بكثافة حول المستنقعات المجاورة لمجمع الإسكان، وتجاهل بلدية جازان ردمها وخصوصًا المستنقعات الواقعة أمام مجمع الإسكان الخيري، بالإضافة إلى غياب فرق رش المبيدات المكافحة للبعوض عن القيام بعملها طول الأسابيع الماضية.

ورصدت عدسة “المواطن”- مساء اليوم الأربعاء- وجود مستنقع كبير يقع أمام المنازل بإسكان الأمير محمد بن ناصر الخيري بحي السويس، وتنتشر حوله الطيور والحشرات والبعوض بكثافة، وأصبح المستنقع بيئة لتوالد وانتشار البعوض الناقل للأمراض؛ دون القيام بردم المستنقع من قبل بلدية جازان.



تجاهل البلدية لشكاوى الأهالي:

وما زالت بلدية مدينة جازان تتجاهل شكاوى الأهالي من انتشار المستنقعات والبعوض بكثافة في أحياء مدينة جازان، وذلك بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان قبل ثلاثة أسابيع إلى تكون المستنقعات والبحيرات المائية في عدد من الأراضي الفضاء بعدد من أحياء جازان؛ وخصوصًا حي السويس وحي المطار، وأصبحت بيئة لتوالد وانتشار البعوض الناقل للأمراض.



ورغم مرور أكثر من أسبوعين من نشر “المواطن”، خبرًا تحت عنوان “صور.. الأمطار تحول أحياء المطار والسويس بجازان إلى مستنقعات خطيرة”، لا يزال السكان يشتكون من انتشار المستنقعات بشكل كبير في عدد من الأراضي الفضاء بأحياء السويس والمطار في مدينة جازان، وخصوصًا في ملحق حي المطار وبالقرب من شارع الأمير فيصل بن فهد، دون ردمها من قبل البلدية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان قبل أكثر من ثلاثة أسابيع إلى تكون المستنقعات والبحيرات المائية في عدد من الأراضي الفضاء بحي السويس وحي المطار، وأصبحت بيئة لتوالد وانتشار البعوض الناقل للأمراض.

واشتكى عدد من سكان حي المطار وحي السويس من انتشار عدد كبير من المستنقعات التي تجاهل ردمها من قبل بلدية جازان، وباتت تشوه منظر الأحياء، حيث تنبعث منها روائح كريهة، ويتجمّع حولها البعوض والحشرات بشكل كبير؛ مما يهدد راحة السكان وصحتهم بنقل الأمراض المعدية مثل حمى الضنك، وداء الفيل، وغيرهما.

وأشار عدد من سكان حي المطار إلى أن هناك عددًا من المستنقعات تنتشر بجوار مباني المدارس الأهلية للبنين والبنات، وبالقرب من ممشى الحي، وباتت تشكل خطرًا على صحة الطلاب والطالبات، ومخاوف أولياء أمورهم من إصابتهم بلدغات البعوض الناقل للأمراض.

وطالب الأهالي من مسؤولي أمانة المنطقة وبلدية جازان بسرعة التدخل وردم تلك المستنقعات والبحيرات المنتشرة بأحياء السويس والمطار بصورة عاجلة، والقيام بعمليات رش المبيدات المكافحة للبعوض، وإنهاء معاناة السكان من انتشار البعوض الناقل للأمراض المعدية.