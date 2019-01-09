صور.. مكافحة المخدرات بالرياض تدشن حملة التبرع بالدم

المواطن - الرياض

دشن مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض العميد الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي صباح اليوم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنوك الدم بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود بمقر مديرية منطقة الرياض لمنسوبي المديرية .

وأوضح السبيعي أن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز دور المديرية وموظفيها تجاه المجتمع المحلي، وتماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم.

وأكد السبيعي: أنه في إطار شراكتها وتعاونها مع المؤسسات الوطنية فمن ضمن ذلك دعم المستشفيات في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها في الظروف الصحية للمرضى المحتاجين الى الدم .

وعبر السبيعي عن سعادته لما شهدته الحملة إقبالاً ملحوظاً من الموظفين الذين أقبلوا على التبرع بدمائهم ترسيخاً لهذه الأهداف الانسانية والاجتماعية النبيلة.

وشكر السبيعي مدير عام المنطقة مدير عام بنوك الدم بالمدينة الطبية الجامعية الدكتورة رنا حسناتو على تلبيتهم دعوة مديرية منطقة الرياض لمكافحة المخدرات .