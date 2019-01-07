صور.. نائب أمير جازان يواسي ذوي الطفل عبدالله السحاري المتوفى بلغم منقول

صور.. نائب أمير جازان يواسي ذوي الطفل عبدالله السحاري المتوفى بلغم منقول

2019/01/07
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة لوالد الطفل عبدالله بن علي سحاري من أبناء محافظة العارضة, إثر وفاته بلغم منقول جرفته السيول إلى داخل الحدود السعودية.
وأعرب سموه عن التعازي والمواساة لهم ،سائلاً الله تعالى أن يتغمده بوسع رحمته ومغفرته ’ وأن يلهم وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه، عبر والد الطفل سحاري عن شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، مؤكداً أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان , داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.



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