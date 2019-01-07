صور.. نزلاء سجون الشرقية يستأنفون دراستهم في التعليم العام والجامعي

المواطن - الشرقية

هيأت جميع الفصول والقاعات الدراسية المناخ الملائم للنزلاء الدارسين بمدارس السجون بالمنطقة الشرقية بالإدارة العامة لسجن الدمام، وإدارة سجن الأحساء وإدارة سجن الخبر وإدارة سجن القطيف وإدارة سجن حفر الباطن وإدارة سجن الجبيل وإدارة سجن الخفجي.

وانخرط جميع النزلاء الدارسين في الصفوف الدراسية لإكمال الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكذلك النزلاء الملتحقين بالتعليم الجامعي (التعليم عن بُعد) بمختلف المستويات والتخصصات.

وبلغ عدد النزلاء الملتحقين في التعليم العام بمدارس سجون المنطقة الشرقية (569) نزيلًا وعدد النزلاء الملتحقين في التعليم الجامعي (257) نزيلًا.

والمديرية العامة للسجون تحرص بشكل كبير على الجانب التعليمي للنزلاء الذي يعد أحد أهم البرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابيًّا.

ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية التي تقوم باختيار طاقم التدريس الأفاضل من المعلمين المتميزين وذوي الخبرة لأداء الرسالة التعليمية والإصلاحية للنزلاء الدارسين بجودة عالية حتى يخرج النزلاء بحالة تعليمية أفضل تكون خير معين لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم.

وكذلك فإنه يتم التعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك فيصل في تعليم النزلاء بالمرحلة الجامعية (التعليم عن بُعد)، وتم تخريج عددٍ من النزلاء وحصولهم على شهادة البكالوريوس في تخصصات متنوعة.