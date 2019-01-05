صور.. نظام Redrive يقدم تعليمات السلامة المرورية لزوار الجنادرية عبر الـ3D

المواطن - الرياض

عايش زوار جناح الإدارة العامة للمرور في مهرجان الجنادرية 33 تجربة القيادة الافتراضية، عبر سيارة مرتبطة بثلاث شاشات 3D في المقدمة، وتعمل بنظام “Redrive” تُقدم من خلالها تعليمات السلامة المرورية، والتدريب على القيادة الآمنة، والعناصر المفاجأة، بالإضافة إلى العوامل المسببة للحوادث كاستخدام الجوال وعدم ترك مسافة كافية، وفي نهاية التجربة يتم تقديم تقرير للزائر يوضح جميع المخالفات المرورية التي ارتكبها.

كما يعرض الجناح محاكاة لحوادث الانقلاب من خلال سيارة تُعرّف الزائر على تعليمات السلامة المرورية من ربط حزام الأمان والسرعة الزائدة وأهم الأسباب التي تؤدي إلى الانقلاب عبر محاكاة الانقلاب بسرعة ٣ كم في الساعة؛ مما يعطي الزائر تجربة افتراضية واقعية يبين فيها أهمية ربط حزام الأمان.

ويقدم جناح المرور جانبًا توعويًّا لمخاطر عدم ربط حزام الأمان والسرعة الزائدة وعدم ترك مسافة كافيه من خلال كرسي متحرك يسير بسرعة 20 كم في الساعة، ومن ثم يصطدم في جسم ثابت يبين من خلاله أهمية ربط حزام الأمان والالتزام بالسرعة المحددة.

كما يتواجد بالجناح جهاز محاكاة للقيادة للأطفال لفئتين من سن 10 سنوات فأقل، وسن 11 إلى 15 سنة يتم من خلاله توعية وتدريب الأطفال منذ الصغر على السلامة المرورية وتقديم تصور يبين فيه مدى سرعة السيارة والعوامل المحيطة أثناء قيادة السيارة والعناصر المفاجئة التي تطرأ، ويقدم رجل المرور توعية فورية في حال ارتكابهم أي من الأخطاء المرورية ويمنح لهم مخالفة مرورية شفوية توعوية.

ويحرص جناح الإدارة العامة للمرور من خلال مشاركته في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” على توعية الزوار من المواطنين والمقيمين بأهمية السلامة المرورية ونشر الوعي والتنبيه على الالتزام بالقواعد المرورية من أجل الحد من الحوادث على الطرقات العامة.