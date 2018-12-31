صور وفيديو.. رأس السنة في دبي تخطف أنظار العالم

المواطن - الرياض

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد 2019 باحتفالات مميزة، شملت العديد من المواقع في الدولة.

ففي أبو ظبي، شكل كورنيش العاصمة مسرحًا لعرض ألعاب نارية مبهر، هذا إلى جانب العروض التي زينت سماء الإمارة في مواقع عديدة مثل قصر الإمارات، وياس مارينا في جزيرة ياس، وجزيرة المارية.



وفي دبي تجمع الآلاف في الساحة المطلة على برج خليفة، لاستقبال العام الجديد، والاستمتاع بمشاهدة عرض مميز للألعاب النارية على أطول أبراج العالم، تناغم من أضواء الليزر.

وشهدت الاحتفالات الرسمية برأس السنة في دبي، مشاركة 4 آلاف شرطي و2000 دورية لتأمين الفعالية، ومسارات خاصة للعزاب وأخرى للعوائل، بالإضافة إلى 12 ألف كاميرا لمراقبة وتأمين الفعالية، وذلك بسبب 2 مليون زائر متوقع لمشاهدة الحفل.

كما خصصت دبي 25 موقعًا للاحتفالات، و259 سيارة إسعاف و150 نقطة إسعافية.

وتجمع آلاف المحتفلين لاستقبال العام الجديد أمام برج خليفة، لمشاهدة عرض الألعاب النارية والليزر، واحتفالات دبي بالعام الميلادي الجديد 2019.

وظهر على آلاف المحتفلين حالة من الانبهار والاندهاش من عرض الليزر والألعاب النارية ببرج خليفة.