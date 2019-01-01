صور..٣٢ أسرة منتجة تجذب زوار الجنادرية بأركان مميزة

المواطن - الرياض

شاركت 32 أسرة منتجة بجناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 33 “، وذلك لعرض منتجاتها المنزلية على الزوار وتسويقها في المهرجان .

واستقبلت الأسر المنتجة زوارها بعدد من الفعاليات والأنشطة تنوعت بين الحرفي والخدمي والمأكولات والملابس الشعبية ، الأمر الذي زاد من إقبال الزوار على هذه الأنشطة ، حيث نوهوا بقدرات ومواهب المرأة السعودية العاملة من جانب آخر عبر عدد من المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في المهرجان لإبراز مهارتهن في عرض منتجاتهن وتطويرها والتسويق لها ، وتحسين المستوى الاقتصادي لهن ، معبرين عن شكرهن لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنظيم هذه الأركان وإتاحة فرصة المشاركة لهن حيث تم تصميم الأركان بما يتناسب مع مرتاديه من جميع شرائح المجتمع من كبار السن ، وذوي الاحتياجات الخاصة.



وصرحت المشرفة على ركن الاستثمار من المنزل نورة فنجال العتيبي أن هذا العام تم اختيار الأسر المشاركة بعناية وبتنوع أكثر لإتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة بحيث تكون الأسر المشاركة من وكالة الضمان والتنمية والرعاية من (مجهولي الأبوين) ( وذوي الإعاقة) وهذه سابقة للركن في إضافة وكالة الرعاية منذ الدورة الماضية، حيث كان يقتصر على وكالة الضمان.

كما شكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعمها للأسر بجناح الوزارة في الجنادرية 33 وزميلاتها المشرفات مها المرزوقي وقوت أبو حيمد وعواطف الفواز على جهودهن في إنجاح هذا الركن والرعاية التي أولوها للمستثمرات.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتسهيل مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان ، وتحرص على تخصيص مكان لهن في الجناح إلى جانب توفير متطلباتهم ، حيث أوجدت لهن موقعًا متميزا بجانب جناح الوزارة يتم فيه عرض منتوجاتهن والمقتنيات الخاصة بهن .



من جهة أخرى زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 . واطلع المهندس الراجحي على أركان الجناح المختلفة ، وما يحتويه من تقنيات حديثة وعروض توعوية وأنشطة تثقيفية ، وجناح المستثمرات من المنزل ، وأبرز الخدمات التي يقدمها الجناح للزوار ، وتم تقديم درع له باسم المستثمرات.

بعد ذلك افتتح الوزير جناح بنك التنمية الاجتماعية ، وتجول خلاله على الأركان المصاحبة والأنشطة والمبادرات المقدمة .