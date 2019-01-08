صور.. 381 طالبًا من نزلاء سجون عسير يستأنفون الدراسة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استُؤنفت الدراسة في فصلها الثاني للعام الدراسي 1440 بسجون منطقة عسير بكافة مراحلها الابتدائي، والمتوسط والثانوي، حيث بلغ عدد الدارسين 381 طالبًا.

وسجلت أعداد الدارسين في المرحلة الابتدائية (69)، والمتوسطة (179)، والثانوية (133).

وشكر مدير السجون بمنطقة عسير، العميد سعد تراحيب بن غنام، المسؤولين في الإدارة العامة للتعليم بعسير على جهودهم المبذولة في سبيل أن يواصل النزلاء تعليمهم بكل اقتدار بعد أن وفرت لهم المديرية العامة للسجون الإمكانات لأداء العملية التعليمية على أكمل وجه؛ حرصًا على أن يستفيد كافة النزلاء من مواصلة تعليمهم، وإيمانًا بأن ذلك أحد العوامل الرئيسية للتأهيل والإصلاح.

ويواصل عدد آخر من نزلاء السجون بمنطقة عسير دراستهم الجامعية بجامعة الملك خالد بأبها عن طريق الانتساب، وعددهم (53) نزيلًا.