ضباب على 3 مناطق لمدة 7 ساعات

المواطن - الشمالية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على الحدود الشمالية، وتحديدًا عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تبدأ في تمام الثانية صباح اليوم الثلاثاء وحتى التاسعة صباح اليوم.

وفي الجوف، حذرت الأرصاد من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب، حيث تبدأ الحالة أيضًا في الثانية صباحًا وحتى التاسعة.

وأيضًا في القصيم تتعرض المنطقة إلى نفس الحالة، وتحديدًا على مناطق بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والمذنب والأجزاء المجاورة.