ضبط أحد المتهمين بخطف رجل الأعمال آل سند بعد عامين من هروبه بمصر

المواطن - القاهرة

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد المتهمين بخطف رجل الأعمال السعودي حسن بن علي سند، والذي صدرت بحقه أحكام قضائية غيابية بالسجن 25 عامًا مع الشغل بعد هروبه منذ إبريل 2016.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، أنه تم ضبط المتهم “سامي م ع” 32 عامًا، عامل بمجلس مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والمطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 7698 لسنة 2016 جنايات مركز التل الكبير، والمقضي فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة خطف رجل الأعمال السعودي “حسن بن علي سند”.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 25 من شهر إبريل عام 2016، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية في مصر بلاغًا يفيد بقيام مجهولين بخطف رجل الأعمال السعودي حسن بن علي سند وسائقه الخاص من سيارته الخاصة بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وفقًا لـصحيفة “اليوم السابع”.

وقام المتهمون باقتياد رجل الأعمال وسائقه إلى منطقة جبلية بأحد الوديان بمحافظة السويس، وتوثيقهما بسلاسل حديدية واحتجازهما داخل قفص حديدي، مع التهديد بالقتل والتعذيب البدني، كما حصلوا من رجل الأعمال على مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحهما على طريق الإسماعيلية القاهرة.

يشار إلى أن القضاء المصري أصدر أحكامًا بمعاقبة المتهمين في القضية بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ومن ضمنهم المتهم “سامي” الذي تم ضبطه اليوم.