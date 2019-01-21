ضبط أكثر من 200 كيلو أسماك فاسدة بعسير

المواطن - عسير

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الطوارئ والرقابة المسائية، خلال جولاتها الرقابية يوم أمس عدد من المخالفات الصحية، حيث شملت الحملة التفتيشية المنشآت التجارية بمدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية قد نفذت حملات تفتيشية ورقابية على عدد من المنشآت التجارية، وتأتي هذه الجهود للحملات الرقابية المكثفة ضمن برنامج غذاؤكم أمانة والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً على كافة أمانات المملكة وبتوجيه ومتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وتم ضبط خلال الحملة نحو 208 كيلو من الأسماك الغير صالحة للاستخدام الآدمي إضافة إلى 6 كيلو من اللحوم الفاسدة وذلك بعد فحصها والتأكد منها، وتمت مصادرتها وإتلاف كامل المضبوطات من الأغذية مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

فيما تمت مخالفة المنشآت التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية والتي تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى عدم حمل العمالة للشهادات الصحية وعدم الالتزام بارتداء الزي الرسمي بجانب سوء النظافة العامة للموقع وسوء نظافة المعدات المستخدمة ومخالفة شروط التعبئة والتخزين بجانب ظهور علامات التعفن على مواد غذائية.

وإذ أكد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير حريصة على سلامة أسواقها، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية أو عن طريق خدمة 940 والتي تعمل على مدار اليوم.