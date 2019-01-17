ضبط مخالفين يعملون لحسابهم الخاص في بدر

المواطن - بدر

نفذت لجنة التوطين بمحافظة بدر، اليوم الخميس، جولات تفتيشية، لضبط عدد من المُخالفين الذين يعملون لحسابهم الخاص.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم تسليم المخالفين إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي وقت سابق، أعلنت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق 68 مبادرة، تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: إن هذه المبادرات تدعم القطاع الخاص وتشجّعه على النمو، وضخ مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في كافة مناطق المملكة، وتسهم في دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية؛ تحقيقًا للخطط الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.