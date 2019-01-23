ضبط مطعم ومعمل ومستودعين في المدينة المنورة بداخلها مخالفات صادمة

المواطن - المدينة المنورة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة، بالإدارة العامة والشؤون الرقابية والأسواق، وبلديتي قباء والبيداء وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة مطعمًا ومعملًا، ومستودعين، وسكن عمال، جميعها مُخالفة للاشتراطات النظامية والصحية وذلك بنطاق بلديتي البيداء، وقباء بسبب تدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين، بالإضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد الشتاء بأمانة المدينة إن الفرق الرقابية رصدت المطعم في نطاق بلدية البيداء، وتبين عدم توفر الاشتراطات الصحية والنظامية.

وشملت المخالفات المرصودة، وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة العامة للمطعم والشخصية للعاملين، حيث أتلفت الفرق الرقابية 128 كيلوجرامًا من المواد غذائية منتهية الصلاحية بالمطعم، فيما تم رصد المعمل المخالف وإتلاف و320 كيلوجراماً حلويات ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وفي السياق ذاته ضبطت الأمانة، ممثلة في وكالة الخدمات، بدروماً مخالفاً في إحدى العمائر داخل نطاق بلدية قباء يديره عمالة وافدون، ومستودعاً لتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكد الشتاء أن الأمانة عثرت بالموقع على 60 كيلو من المواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم رصد مستودع داخل أحد المنازل يتم فيه تخزين العسل بشكل مُخالف، حيث جرى إتلاف 260 كيلوجراماً من العسل مجهول المصدر ويُحضر وسط بيئة تفتقر للنظافة.

وشدد الشتاء على أن الجولات الرقابية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية وذلك على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كافة المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة من مطاعم ومطابخ ومحلات للوجبات السريعة ومعامل الحلويات، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة عبر طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر حسابات الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ([email protected]) الخاصة بأمانة منطقة المدينة المنورة أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Androidو Applestore).