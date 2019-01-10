ضبط وإتلاف 94 كجم عسل غير صالح للاستهلاك بعسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلديات رجال ألمع والبشائر والمجاردة وظهران الجنوب قرابة 94 كجم من العسل غير الصالح للاستخدام الآدمي والمخالف للمواصفات والمقاييس السعودية، حيث كان معداً وجاهزاً لتوزيعه وتسويقه على المستهلكين.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم ضبط عدد من المحال التي تسوق عسلاً غير صالح للاستخدام الآدمي على المستهلكين من قِبل مراقبي بلديات رجال ألمع والبشائر والمجاردة وظهران الجنوب، مبيناً أن ما تم ضبطه يقدر بنحو 94 كجم من العسل غير الصالح للاستهلاك الآدمي والمخالف للمواصفات والمقاييس السعودية.

وأشار إلى أن الأمانة تقوم بتنفيذ خطة للعمل الموسمي الخاص بموسم العسل، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات في ظل الإقبال الكثيف من الزوار والسياح على أسواق العسل في الوقت الحالي، كما يتم العمل على تقديم كل الخدمات البلدية من التحاليل المخبرية للعسل للمستهلكين مجاناً وذلك ضمن جهود الأمانة في ضمان سلامة المستهلكين.

الجدير بالذكر بأن دور أمانة منطقة عسير بوجه عام يتمثل في تعزيز منظومة الرقابة العامة على سلامة الأغذية وضمان سلامتها بإجراء التحاليل المختبرية للتأكد من عدم تلوثها بأي مواد ضارة وخلوها من أنواع الغش المختلفة وذلك في إطار الأهداف الأساسية لحماية الصحة العامة بتوجيه ومتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.