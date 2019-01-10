ضبط 37 مندوباً يسوقون منتجات تجميل مخالفة بادعاءات مضللة

المواطن - الرياض

استدعت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً ممن يعلنون عن منتجات مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسماع أقوالهم بعد نشرهم إعلانات مخالفة عن منتجات دوائية وغذائية ومستحضرات تجميل خلال الفترة من 5/2/1440 وحتى 27/4/1440هـ.

وأوضحت الهيئة أنها ضبطت خلال تلك الفترة 37 مندوباً يسوقون منتجات دوائية وغذائية ومستحضرات تجميل مخالفة بادعاءات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، كما ورصدت 235 إعلاناً مخالفاً في مواقع للتسويق الإلكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي، وتمت إزالة تلك الإعلانات.

وأشارت إلى أن مسوقي المنتجات المخالفة الذين تم ضبطهم بالرياض وجدة والدمام كان بحوزتهم 24424 عبوة وقرصاً، وتمثلت مخالفاتهم في تسويق وبيع منتجات غير مرخصة من قبل الهيئة، ومنتجات بادعاءات طبية مضللة، ومنتجات غذائية بادعاءات طبية مضللة، ومنتجات تجميل غير مدرجة، ومنتجات تجميل مجهولة المصدر والتركيب، ونقل منتجات غير مرخصة في وسائل نقل غير نظامية.