ضبط 456 مخالفة في أقسام الطوارئ خلال يوم واحد

المواطن - الرياض

ضبطت وزارة الصحة 456 مخالفة، بعد زيارة 251 من أقسام الطوارئ في جميع مناطق المملكة خلال اليوم الثاني من الحملة الرقابية على أقسام الطوارئ؛ للتأكد من خلوها من الممارسات الصحية المخالفة.

وبدأت وزارة الصحة حملة رقابية على أقسام الطوارئ في المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ للتأكد من خلوها من الممارسات الصحية المخالفة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على الرقم 937.

ونشرت الصحة صورًا تبين الحملة التي بدأتها لحماية المواطنين والمقيمين من أي ممارسات صحية مخالفة.

وحرصًا على سلامة المرضى، شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في أقسام الطوارئ، محذرةً من أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

وأوضحت الصحة أن مخالفات أقسام الطوارئ منها قصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود غرفة عزل في المستشفى، والنقص في توفير الأدوية الإسعافية والتجهيزات، وأيضًا عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر.

وضمن المخالفات أيضًا عدم وجود سيارة إسعاف مناسبة أو اتفاقية نقل إسعافي، وأخيرًا عدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو تكون منتهية.