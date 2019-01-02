ضربتان في رأس #الأهلي خلال 4 أيام

المواطن - محمد سمعة

عانى النادي الأهلي في الأسبوع الجاري من تذبذب في أداء الفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى استقالة ماجد النفيعي من رئاسة النادي بسبب سوء النتائج.

ويذكر أن ماجد النفيعي كان تقدم باستقالته من رئاسة الأهلي عقب خسارة الفريق من نادي الوحدة يوم الجمعة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف ماجد النفيعي بالأمس في تصريحات إعلامية لبرنامج في المرمى على قناة ” العربية” أن الاستقالة بسبب فشله في تحقيق الطموحات والتي كان ينتظرها الجمهور الأهلاوي في عهد النفيعي.

استقالة ثانية تُربك الحسابات

وجاءت الاستقالة الثانية الخاصة بموسى المحياني من منصبه كمدير للكرة لتكون الصدمة الثانية والتي يتلقاها الأهلي خلال أربعة أيام حيث استقال النفيعي يوم السبت واستقال المحياني أمس الثلاثاء.

ويسعى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية وتحت إشراف عبدالله بترجي رئيس الراقي الحالي إلى التعاقد مع صفقات قوية وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق الأهلاوي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.

الأهلي متشوق لكسر سلسلة النتائج السلبية

ولم ينجح الأهلي في تحقيق الفوز في آخر خمس جولات حيث تعادل أمام الرائد والفيحاء وخسر من الهلال والشباب والوحدة.