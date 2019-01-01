ضريبة الخطيئة وسيلة قطر لتشريع الخمور قبل كأس العالم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت شبكة “سكاي نيوز” الضوء على إعلان قطر ضريبة جديدة باسم “الخطيئة”، والتي تمثل رسومًا إضافية على المشروبات الكحولية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس العالم.

وبعد سلسلة من التسهيلات التي قدمتها قطر، جاء الدور على وضع إطار قانوني لشرب الخمر في البلاد، وذلك لتتواكب مع مقتضيات استضافة كأس العالم 2022 على أراضيها.

وبطبيعة الحال كان أكثر ما شغل بال الشبكة البريطانية، هو مقدار الضريبة التي فرضتها قطر على المشروبات الكحولية، والتي بلغت 100% من سعرها التجاري، الأمر الذي قد يثير غضبًا واسعًا لدى المشجعين الأجانب.

وأكدت الشبكة البريطانية، أن القرار قد يثير موجة من الغضب الشديد بين جموع الراغبين في مشاهدة كأس العالم بقطر، لا سيما وأنه قد يتعارض مع ما يعتبرونه حرية شخصية.

وتأتي ضريبة “الخطيئة” بعد أسابيع من إعلان الدوحة عن خطط لفرض ضريبة على السلع “الضارة بالصحة”.

وبخلاف السماح بشرب الخمر، تتجه قطر لتقديم خدماتها للشواذ جنسيًّا خلال استضافتها لبطولة كأس العالم 2022.

وبحسب موقع بينك نيوز فإن تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا طلبت من تميم خلال زيارته إلى لندن يوليو الماضي، السماح بمزيد من الحريات والحقوق للمثليين.

وقالت بينك نيوز: إن منظمة العفو الدولية طلبت من تميم أن يتم النص على السماح بممارسة الشذوذ الجنسي في بلاده بشكل قانوني واضح وصريح وألا يقتصر الأمر على تسهيلات خلال كأس العالم فقط.