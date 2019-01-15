ضمت 15 عضوًا.. تأسيس أول جمعية للمتقاعدين في بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

أكد محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، أنه انطلاقًا من توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في تأسيس الجمعيات الخيرية والتعاونية ذات النفع العام التي تتوافق مع الرؤية 2030، والتي تستهدف المجتمعات الحيوية والاقتصادية في هذا الوطن الطموح، تم تأسيس جمعية للمتقاعدين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم لجمعية المتقاعدين، والتي تعتبر من أولى الجمعيات التي تأسست لخدمة المتقاعدين، بحضور وكيل المحافظة إبراهيم بن عامر عسيري، وأشار إلى أن عدد أعضاء الجمعية بلغ 15 عضوًا، منوهًا بأن الجمعية ستخصص قسمًا للمتقاعدات.

وأفاد بأن أعضاء الجمعية اختارت أحمد البدوي علي رئيسًا مؤقتًا وذلك لمتابعة إجراءات التأسيس والحصول على الموافقة النهائية والتصاريح اللازمة لقيام هذه الجمعية، متابعًا أن المحافظة ستعمل على دعم الجمعية وتذليل الصعوبات التي تواجه الأعضاء، مثمنًا جهود رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي، حيث قامت البلدية بإنشاء مخيم للمتقاعدين في أرض مهرجان بارق تزامنًا مع فعاليات المهرجان؛ حتى تكون نقطة التقاء للمتقاعدين للتباحث والتشاور في كل ما يهمهم وشغل أوقات فراغهم وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

ودعا عسيري جميع المتقاعدين بالمحافظة والمراكز التابعة لها في الالتحاق بالجمعية والانخراط في البرامج والفعاليات التي تنظمها وعبر أعضاء المجلس عن شكرهم لمحافظ بارق لاهتمامه وحرصه على تأسيس جمعية متقاعدي المحافظة.