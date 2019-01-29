طارق الحبيب: بعض الفتيات شخصيتها انفصامية ويجب تحديد مفهوم العنف

المواطن - الرياض

أكد استشاري الطب النفسي طارق الحبيب، أن في بعض المجتمعات تبدو المرأة في الظاهر أنها مظلومة وهي سيدة السعادة في ذلك المجتمع، وفي مجتمعات أخرى يبدو أنها سعيدة كل السعادة وهي مظلومة كل الظلم.

وتابع الحبيب في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الثلاثاء: “نحتاج أولًا أن نحدد مفهوم الكرامة ومفهوم العنف، فرفع الصوت ومد اليد- وهو خطأ لا نبرره- لا يعتبر في بعض المجتمعات تعنيفًا بالمعنى السلبي التعنيف”.

ورأى أن سبب الإساءة والتعنيف الأكبر للمرأة والطفل في مجتمعاتنا، هو عدم وجود مؤسسات صاحبة قرار تستطيع أن تحاسب، وليس مجرد مؤسسات تعطي نصائح وتوجيهات أسرية، مناديًا بأن يوقف الجميع عند حده، وألا نكتفي بأن ننسب الظلم للزوج والأب، بل إلى الزوجة والبنت أحيانًا.

وأضاف الحبيب أن بعض الفتيات شخصيتها انفصامية تتصرف بطريقة هستيرية وتحب أن تستعرض في طريقة رفضها لوالديها.